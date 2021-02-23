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Під судом по справі Стерненка стались сутички з поліцією

Новость на русском → Одеса, Вівторок 23 лютого 2021 11:46
Під судом по справі Стерненка стались сутички з поліцією Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненко, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої стались сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Між протестувальниками та поліцією стались сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.

Сергій Стерненко сьогодні оголосили вирок - 7 років позбавлення волі. Ситуація під судом була така. Затримання прямо в...

Posted by Anastasia Rokytna on Tuesday, February 23, 2021

Сутички стались на задньому виході з суду. Наразі учасники протесту блокують вихід з суду, поставили авто та заблокували виїзд.

Судилище по Сергій Стерненко

Posted by Сергій Філімонов on Tuesday, February 23, 2021

За рішенням судді, Сергія Стерненка мають затримати в залі суду.

Нагадаємо, активіста засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі викрадення людини. У активіста конфіскують половину майна.

Раніше Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Зазначимо, в 2018 році на Стерненка було скоєно відразу три замахи. В ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Сам Стерненко стверджує, що захищався.

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