Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавший

Пострадавшего осматривают медработники. Однако количество пострадавших может увеличиться.

Фото: пострадавший во время акции (РБК-Украина)

При этом во время столкновений под Офисом президента демонстранты кидали файера в силовиков, а те, в свою очередь, бросали их обратно.

При этом участники акции устроили потасовку, чтобы прорваться к Офису президента. Также правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Фото: столкновения на акции (РБК-Украина)