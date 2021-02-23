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Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавший

Автор: РБК-Украина

В Киеве 23 февраля проходит акция в поддержку активиста Сергей Стерненко. В ходе столкновений пострадал один человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Пострадавшего осматривают медработники. Однако количество пострадавших может увеличиться.

Фото: пострадавший во время акции (РБК-Украина)

При этом во время столкновений под Офисом президента демонстранты кидали файера в силовиков, а те, в свою очередь, бросали их обратно.

При этом участники акции устроили потасовку, чтобы прорваться к Офису президента. Также правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Фото: столкновения на акции (РБК-Украина)

Напомним, сегодня суд в Одессе объявил приговор активисту Сергею Стерненко. Активиста признали виновным в похищении человека и приговорили к 7 годам тюрьмы.

После оглашения приговора под судом произошли столкновения с полицией. Активисты пытались заблокировать автозак со Стерненко.

Вечером правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента. Там сейчас дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.

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Новости Украины протестСергей Стерненко
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