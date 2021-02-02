Прийшов з сокирою й напав на охоронця: з'явилися подробиці підпалу "Епіцентру"

Поліція повідомила подробиці пожежі в "Епіцентрі" Первомайська. Палій прийшов у торговий центр з сокирою та напав на охоронця, після чого здійснив підпал приміщення.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Правоохоронці зазначили, що 37-річний чоловік прийшов у ТЦ з ножем і сокирою. Він почав розливати займисті рідини у відділі лакофарбових товарів.

"Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, підпалив приміщення і кинувся бігти. Інші охоронці разом зі співробітниками поліції охорони наздогнали і затримали зловмисника у дворах, де ще один з працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він доставлений у Первомайське управління поліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство).

Нагадаємо, пожежа в "Епіцентрі" в Первомайську спалахнув сьогодні близько 13:00.

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми даними, в результаті пожежі в "Епіцентрі" у Первомайську постраждалих немає.

Пізніше стало відомо, що причиною пожежі міг стати підпал. Одного з ймовірних паліїв вдалося затримати.