Затримано імовірного палія "Епіцентру" в Первомайську
У Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр". Друга людина втекла.
Про це повідомляє місцеве видання "Новини N".
Як повідомляє видання, охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції.
Фото: затримання ймовірного палія (facebook.com/gard.city)
Видання пише, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року.
За даними рятувальників, площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає.
До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідують 12 осіб і чотири одиниці техніки ДСНС.
Як повідомили РБК-Україна в Державній службі з надзвичайних ситуацій, рятувальники складаються списки всіх, хто був усередині.
Нагадаємо, в січні сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum.
Також раніше повідомлялося, що в Києві сталася аварія на теплотрасі біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті прориву стався підмив асфальту. Десять осіб отримали різні пошкодження.
Зазначимо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях.