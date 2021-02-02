Затримано імовірного палія "Епіцентру" в Первомайську

У Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр". Друга людина втекла.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини N".

Як повідомляє видання, охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції.

Фото: затримання ймовірного палія (facebook.com/gard.city)

Видання пише, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року.

За даними рятувальників, площа пожежі попередньо складає близько 800 квадратних метрів, жертв і постраждалих попередньо немає.

До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідують 12 осіб і чотири одиниці техніки ДСНС.

Як повідомили РБК-Україна в Державній службі з надзвичайних ситуацій, рятувальники складаються списки всіх, хто був усередині.

Нагадаємо, в січні сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum.

Також раніше повідомлялося, що в Києві сталася аварія на теплотрасі біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті прориву стався підмив асфальту. Десять осіб отримали різні пошкодження.

Зазначимо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях.