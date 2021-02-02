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Пожежа в "Епіцентрі": людей евакуювали, постраждалих немає

Новость на русском → Первомайськ, Вівторок 02 лютого 2021 14:02
Пожежа в "Епіцентрі": людей евакуювали, постраждалих немає Фото: пожежа в "Епіцентрі" (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В результаті пожежі в "Епіцентрі" у місті Первомайськ постраждалих немає. Рятувальники евакуювали персонал і відвідувачів, пожежу досі не локалізовано.

Про це РБК-Україна повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

"За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, людей з будівлі евакуювали", - повідомили в прес-службі.

Також на даний момент складаються списки всіх, хто був усередині. Причини займання встановлюються, пожежу ще не локалізовано.

Раніше стало відомо про пожежу в первомайському "Епіцентрі", площа загоряння оцінюється. На місці працюють пожежні бригади, в тому числі, з сусідніх міст.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року в Києві сталася пожежа в супермаркеті "Сільпо" в Оболонському районі. Зокрема, в мережі з'явилося відео задимленої будівлі, співробітників і покупців евакуювали.

До цього у вересні під Києвом сталася пожежа в торгових павільйонах. Займання виникло в одному з торгових павільйонів поблизу залізничної станції. Постраждалих в результаті інциденту не було.

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