Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра"

Полиция сообщила подробности пожара в "Эпицентре" Первомайска. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, после чего поджог помещение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Правоохранители отметили, что 37-летний мужчина пришел в ТЦ с ножом и топором. Он начал разливать воспламеняющиеся жидкости в отделе лакокрасочных товаров.

"Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджог помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Он доставлен в Первомайское управление полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).

Напомним, пожар в "Эпицентре" в Первомайске вспыхнул сегодня около 13:00.

Как писало РБК-Украина, по предварительным данным, в результате пожара в "Эпицентре" в Первомайске пострадавших нет.

Позже стало известно, что причиной пожара мог стать поджог. Одного из вероятных поджигателей удалось задержать.