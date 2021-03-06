У Польщі уточнили кількість жертв ДТП з українцями, частину з них опізнали

"На місці аварії вдалося впізнати трьох з п'яти загиблих - документи у цих людей були при собі. Це одна жінка і двоє чоловіків. Особистість двох інших буде визначено. Все, що відомо, це те, що вони були жінками", - повідомляє видання.

Нагадаємо, аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашки в Польщі. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон. Спочатку в Міністерстві закордонних справ України заявили, що в результаті аварії шестеро українців загинули, ще 15 постраждали. Пізніше число госпіталізованих зросла до 35.

Як повідомляло РБК-Україна, що названа попередня причина ДТП з українським автобусом. У МЗС зазначили, що водій не впорався з керування та злетів у кювет. На борту перебували 57 українців.