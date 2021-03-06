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У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: 6 загиблих, 15 госпіталізованих

Новость на русском → Кашице, Субота 06 березня 2021 08:38
У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: 6 загиблих, 15 госпіталізованих
Автор: Ігор Литвиненко

В Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з рейсовим автобусом Познань-Херсон. В результаті аварії 6 громадян України загинули, ще 15 - були госпіталізовані.

Про це в Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Аварія сталася поблизу міста Кашице.

"6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевими властями і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії", - написав Ніколенко.

За інформацією польського видання RMF24, автобус з українськими номерами впав у канаву. Всього на борту перебувало 57 осіб. За даними ЗМІ, постраждали 34 людини. Для евакуації постраждалих на місце ДТП відправили два вертольоти.

Нагадаємо, наприкінці лютого на сході Польщі в місті Люблін сталося ДТП в якому загинули двоє українців.

Також РБК-Україна писало, що в середині лютого в Єгипті у аварію потрапив автобус з українцями. В результаті ДТП троє українців отримали різні травми.

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