ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названа попередня причина смертельного ДТП з українським автобусом в Польщі

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 14:19
Названа попередня причина смертельного ДТП з українським автобусом в Польщі Фото: ДТП у Польщі (twitter)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ назвало причину дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашки. Автобус з українськими номери слідував за маршрутом Познань-Херсон.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся", - повідомили в МЗС.

Наголошується, що всього в автобусі перебували 57 українців. Постраждалих доставили в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала.

"Спільно з перевізником та Львівської ОДА вирішується питання доправлення в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - додали в міністерстві.

Новину доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Польша причина украинцы
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"