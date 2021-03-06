Півсотні українців потрапили в смертельну ДТП у Польщі: що відомо
ДТП у Польщі з українцями сталася в ніч на 6 березня поблизу Кашице. Автобус з 57 українцями з'їхав з дороги і перекинувся. В результаті події загинули шестеро людей.
Всі подробиці ДТП з українцями у Польщі - в матеріалі РБК-Україна.
Дуда висловив співчуття через ДТП з українцями
Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття через загибель українців в ДТП під Кашице.
"Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса на A4 біля Кашице, в результаті якої загинуло 6 осіб і кілька десятків отримали поранення. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих і всім нашим українським друзям", - написав він у Тwitter.
I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021
ДТП з українцями у Польщі: Зеленський відреагував
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців, які загинули в ДТП у Польщі.
"Аварія поблизу Кашице, в яку потрапив автобус Познань-Херсон, дуже нас засмутила. Не менше 6 українців загинули, 35 наших людей госпіталізовано. Щирі співчуття", - написав він у Тwitter.
Він також подякував українським і польським дипломатам "за те, що роблять все для допомоги постраждалим та встановлення причин аварії".
Фото: ДТП в Польщі
У ДТП в Польщі загинули 6 осіб
Як повідомляє польське RMF24, в аварії загинуло шість осіб, ще 41 людина поранена, 8 з них у важкому стані, решту пасажирів помістили в найближчу школу.
Autobus spadł z wiaduktu. 6 osób zginęło, 34 zostały ranne https://t.co/Q3oH5y4S1D— Fakty RMF FM (@RMF24pl) March 6, 2021
Аварія сталася в ніч на 6 березня на автостраді А4, автобус прямував з Познані в Херсон, на його борту перебувало 57 українців, з невідомих причин зійшов з дороги, зламав огорожу і впав у канаву. П'ятеро людей померли на місці, шостий помер у лікарні.
New post (Подробности ДТП в Польше, где погибли шесть украинцев) has been published on Новости Украины России и мира сегодня - https://t.co/kJwBCzKM7H pic.twitter.com/2vxtfrTXvW— Миша Чернов (@ukupitko) March 6, 2021
За інформацією місцевих правоохоронців, двоє водіїв були тверезими, автобус підбирав пасажирів по дорозі. Дітей на борту не було.
Шесть украинцев погибли, 15 пострадали после аварии с автобусом в Польше. Об этом сообщает МИД Украины.— Петр Кучин (@smir_ep) March 6, 2021
Обстоятельства ДТП выясняются.
@tv360ru pic.twitter.com/6qI3a1rFp8
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області вранці 6 березня сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення двох вантажівок один чоловік загинув, двоє постраждали.