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Півсотні українців потрапили в смертельну ДТП у Польщі: що відомо

Новость на русском → Польща, Субота 06 березня 2021 13:36
Півсотні українців потрапили в смертельну ДТП у Польщі: що відомо Фото: ДТП у Польщі (twitter)
Автор: Ирина Гамерская

ДТП у Польщі з українцями сталася в ніч на 6 березня поблизу Кашице. Автобус з 57 українцями з'їхав з дороги і перекинувся. В результаті події загинули шестеро людей.

Всі подробиці ДТП з українцями у Польщі - в матеріалі РБК-Україна.

Дуда висловив співчуття через ДТП з українцями

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття через загибель українців в ДТП під Кашице.

"Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса на A4 біля Кашице, в результаті якої загинуло 6 осіб і кілька десятків отримали поранення. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих і всім нашим українським друзям", - написав він у Тwitter.

ДТП з українцями у Польщі: Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам українців, які загинули в ДТП у Польщі.

"Аварія поблизу Кашице, в яку потрапив автобус Познань-Херсон, дуже нас засмутила. Не менше 6 українців загинули, 35 наших людей госпіталізовано. Щирі співчуття", - написав він у Тwitter.

Він також подякував українським і польським дипломатам "за те, що роблять все для допомоги постраждалим та встановлення причин аварії".

Фото: ДТП в Польщі

У ДТП в Польщі загинули 6 осіб

Як повідомляє польське RMF24, в аварії загинуло шість осіб, ще 41 людина поранена, 8 з них у важкому стані, решту пасажирів помістили в найближчу школу.

Аварія сталася в ніч на 6 березня на автостраді А4, автобус прямував з Познані в Херсон, на його борту перебувало 57 українців, з невідомих причин зійшов з дороги, зламав огорожу і впав у канаву. П'ятеро людей померли на місці, шостий помер у лікарні.

За інформацією місцевих правоохоронців, двоє водіїв були тверезими, автобус підбирав пасажирів по дорозі. Дітей на борту не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області вранці 6 березня сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення двох вантажівок один чоловік загинув, двоє постраждали.

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