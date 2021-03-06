В Польше уточнили число жертв ДТП с украинцами, часть из них опознали

Правоохранители Польши уточнили количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса . В аварии погибли пять украинцев, 39 были госпитализированы.

"На месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших - документы у этих людей были при себе. Это одна женщина и двое мужчин. Личность двух других будет определена. Все, что известно, это то, что они были женщинами", - сообщает издание.

Напомним, авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице в Польше. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон. Изначально в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в результате аварии шестеро украинцев погибли, еще 15 пострадали. Позже число госпитализированных возросло до 35.

Как писало РБК-Украина, что названа предварительная причина ДТП с украинским автобусом. В МИД отметили, что водитель не справился с управление и слетел в кювет. На борту находились 57 украинцев.