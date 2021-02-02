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У Первомайську локалізували пожежу в "Епіцентрі"

Автор: Анастасія Рокитна

Пожежу в торговому центрі "Епіцентр", який знаходиться в Первомайську, локалізували. Пожежу локалізовано на площі 4 тис. м.кв.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь локалізували о 14:20. До гасіння залучено 73 осіб та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 осіб та 15 одиниць техніки.

Зазначимо, що пожежа в "Епіцентрі" сталась сьогодні вдень. Даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року.

РБК-Україна писало, що охорона ТЦ затримала ймовірного палія торгового центру. Друга людина втекла.

За даними рятувальників, зараз встановлюється орієнтовна площа загоряння і причина пожежі. РБК-Україна опублікувало фото та відео з місця події.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Зазначимо, орендарю згорілого пансіонату в Харкові В'ячеславу Кравченку обрали запобіжний захід.

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