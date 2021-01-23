Пожежа у Харкові: орендаря взяли під варту на 60 діб

Орендаря згорілого пансіонату в Харкові В'ячеславу Кравченко обрали запобіжний захід. Його взяли під варту терміном на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова у суботу, 23 січня.

Таким чином Кравченко пробуде під вартою до 21 березня включно. Клопотання адвокатів про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави відхилили.

"Застосувати щодо Кравченка В'ячеслава запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в слідчому ізоляторі строком на 60 днів до 21 березня 2021 включно без визначення застави", - повідомила суддя.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, у даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.