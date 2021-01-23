ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежа у Харкові: орендаря взяли під варту на 60 діб

Новость на русском → Харків, Субота 23 січня 2021 12:49
Пожежа у Харкові: орендаря взяли під варту на 60 діб Фото: пожежа у Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Орендаря згорілого пансіонату в Харкові В'ячеславу Кравченко обрали запобіжний захід. Його взяли під варту терміном на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова у суботу, 23 січня.

Таким чином Кравченко пробуде під вартою до 21 березня включно. Клопотання адвокатів про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави відхилили.

"Застосувати щодо Кравченка В'ячеслава запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в слідчому ізоляторі строком на 60 днів до 21 березня 2021 включно без визначення застави", - повідомила суддя.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, у даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Харків пожежа мера пресечения
NEWS
Через пожежу в Харкові 23 січня в Україні оголошено днем жалоби: що це значить
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Через пожежу в Харкові 23 січня в Україні оголошено днем жалоби: що це значить
DAILY
Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії