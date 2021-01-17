ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Навальный вернулся в Россию: что известно

Новина українською → Россия, Воскресенье 17 января 2021 19:16
Навальный вернулся в Россию: что известно Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny1)
Автор: РБК-Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву (РФ). С конца августа 2020 года политик находился на лечении в Германии из-за отравления.

Об этом сообщают российские СМИ.

Навального задержали в аэропорту

Алексей Навальный после прилета в Москву был задержан в аэропорту "Шереметьево" во время прохождения пограничного контроля. На момент задержания штамп в паспорт о пересечении границы РФ Навальному не поставили. Кроме того, при задержании адвокату Навального не позволили его сопровождать.

В свою очередь, во ФСИН заявили, что Навальный задержан и останется под стражей до избрания судом меры пресечения.

За несколько минут до задержания Навальный выступил перед журналистами и заявил, что ничего не боится. После этого он проследовал на погранконтроль, где его задержали.

Самолет с Навальным сел в "Шереметьево"

Как ожидалось, самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту "Внуково" в 18:20 по Киеву, однако, прокружив над Москвой около часа, самолет перенаправили в "Шереметьево".

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter, бортпроводница просит пассажиров оставаться на местах и говорит, что это штатная ситуация.

Кто такой Навальный

Алексей Навальный - российский оппозиционный политик, выступает с критикой действующей власти. В 2016 году заявлял о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, однако российский ЦИК отказал ему в регистрации.

Против Навального в РФ открыто несколько уголовных дел. В частности, он и его брат Олег были фигурантами дела о мошенничестве (так называемое дело "Ив Роше"). По этому делу Навальный в 2014 году получил условный срок в 3,5 года, а его брат - такой же срок, но в колонии. На данный момент российское следствие через суд просит изменить условный срок на реальный.

Навальный в РФ объявлен в розыск. Его также обвиняют в хищении. По этому делу ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, Навальный был отравлен 20 августа. По пути из Томска в Москву ему резко стало плохо, самолет с политиком совершил экстренную посадку в Омске. Несколько дней он находился в омской клинике, позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите".

13 января политик заявил о намерении вернуться в Россию. В московском аэропорту "Внуково" в день прилета Навального ограничили доступ - на территорию могут попасть только пассажиры с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули силовиков.

Сразу после того, как Навальный заявил, что возвращается в Москву, в России он был объявлен в розыск. Кроме того, в РФ заявили, что политик будет задержан как только приедет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Российская Федерация Навальный
NEWS
Глава МИД Германии выступил за привилегии вакцинированным от COVID
Юлия Струкпарламентский редактор Глава МИД Германии выступил за привилегии вакцинированным от COVID
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19