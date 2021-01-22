ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Арестовали пресс-секретаря Навального

Новина українською → Москва, Пятница 22 января 2021 12:45
Арестовали пресс-секретаря Навального Фото: Кира Ярмыш (instagram com kira yarmysh)
Автор: Анастасия Рокитна

В России арестовали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Ее арестовали на 9 суток.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Она призвала всех выходить на протест.

"Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов", - заявила она.

Суд сообщил российскому изданию "РИА Новости", что ее арестовали за призывы к несанкционированной акции 23 января.

Арест Навального

Алексея Навального арестовали 18 января просто в отделении полиции Химок. О начале судебного заседания сообщили за 10 минут. Журналистов не пускали, хотя объяснили место проведения судебного заседания возможностью присутствовать представителям СМИ.

Европейский Союз и НАТО осудили действия России. Также Украина обеспокоена ситуацией вокруг Навального.

Протесты в России

В субботу, 23 января, готовятся масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Российским студентам пригрозили ответственностью за участие в протестах.

Напомним, что Навальный может получить два с половиной года колонии по делу "Ив Роше". При этом адвокат оппозиционера не исключила, что обвинение будет требовать и больший срок. Судебное заседание пройдет 2 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Навальный
NEWS
Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось
РБК-Украинаинформационное агентство Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось
DAILY
Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии