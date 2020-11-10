Вакцина Pfizer не поступит в продажу в ближайшее время, - Reuters

Вакцина от COVID-19 американской компании Pfizer не поступит в продажу в ближайшее время. Помимо того, что она должна получить разрешение регулирующих органов, доступность широкому кругу лиц будет ограничена из-за специальных условий хранения.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что компании Pfizer и BioNTech могут представить данные о безопасности своей вакцины до конца ноября. После этого необходимо получить разрешение до первых поставок. Предполагается, что первыми вакцину получат сотрудники сферы здравоохранения и группы риска.

В то же время сложные требования к вакцине и ее сверххолодному хранению могут стать препятствием даже для самых современных больниц в США, не говоря уже о ее доступности в бедных странах с ограниченными ресурсами.

Основная проблема заключается в том, что вакцина, которая использует синтетическую мРНК для активации иммунной системы, должна храниться при температуре -70 по Цельсию.

"Холодовая цепь будет одним из самых сложных аспектов проведения вакцинации. Это будет проблемой в любых условиях, потому что в больницах даже в больших городах нет хранилищ для вакцины при такой сверхнизкой температуре", - отмечает старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.

Пресс-секретарь Pfizer Ким Бенкер заявила, что компания тесно сотрудничает с правительством США в вопросах доставки вакцины из ее распределительных центров в США, Германии и Бельгии по всему миру. Доставка в будущем может осуществляться с использованием сухого льда.

Напомним, вчера стало известно, что вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. Она успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

Ранее также сообщалось, что Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса, Британия - еще 50 млн.