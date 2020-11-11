Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19
Минздрав работает над тем, чтобы вакцина была бесплатной для украинцев
Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен.
Об этом в интервью "Українському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что в мире создан механизм COVAX. В частности, сформирован финансовый фонд, который выкупает большое количество вакцин, чтобы обеспечить вакциной не менее 20% населения 180 стран мира.
"Украина тоже в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины", - подчеркнул он.
Он также добавил, что Украина получит не менее 8 млн доз, если в отношении страны COVAX сработает один раз, и 16 млн доз, если будет двукратное введение механизма.
"Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, - это составляет 1 млрд гривен, что предусмотрено в бюджете на 2021… Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатной для граждан Украины", - добавил Ляшко.
Напомним, ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь с поставками этой вакцины нашей стране.