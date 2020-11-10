ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цена вакцины BioNTech и Pfizer будет ниже рыночной

Новина українською → Вашингтон, Вторник 10 ноября 2020 13:59
Цена вакцины BioNTech и Pfizer будет ниже рыночной Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Украина

Цена вакцины от COVID-19, которую разрабатывают фармацевтические компании BioNTech и Pfizer, будет ниже рыночной. Также цены будут дифференцировать между странами и регионами.

Об этом заявил стратегический руководитель BioNTech Райан Ричардсон, передает Reuters.

"Мы пытались придерживаться сбалансированного подхода, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций. Но мы планируем устанавливать цены на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных ставок с учетом ситуации, в которой мы находимся, и с целью обеспечить широкий доступ", - отметил Ричардсон.

Он также рассчитывает, что цены в разных регионах и странах тоже будут отличаться.

Напомним, ранее сообщалось, что эта вакцина не поступит в продажу в ближайшее время. Она еще не получила разрешение регулирующих органов, кроме того, доступность широкому кругу лиц будет ограничена специальными условиями хранения.

Вчера стало известно, что несмотря на позитивные новости о вакцине BioNTech и Pfizer, Венгрия начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса, которая не прошла необходимых клинических исследований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина COVID-19 Коронавирус
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины