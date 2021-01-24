В Лондоне в здании парламента Британии произошел пожар

В Лондоне в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент, сработала пожарная сигнализация. Над дворцом поднялся столб черного дыма.

Об этом сообщает газета Daily Express.

Информация о причинах произошедшего пока не поступала.

Напомним, 18 января в Вашингтоне эвакуировали часть Капитолия Соединенных Штатов из-за внешней угрозы безопасности. Недалеко от здания произошел пожар, а сам Капитолий закрыли на вход и выход.

Кроме того, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Добавим, что по данному делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.