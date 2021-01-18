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В США эвакуировали часть Капитолия из-за внешней угрозы

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 18 января 2021 17:44
В США эвакуировали часть Капитолия из-за внешней угрозы Фото: пожар у Капитолия (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

В Вашингтоне эвакуировали часть Капитолия США из-за внешней угрозы безопасности. Здание Капитолия закрыто на вход и выход.

Об этом сообщает NBC News.

"Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если снаружи, ищите укрытие", - говорится в сообщении.

По данным пожарной службы Вашингтона, недалеко от Капитолия произошел пожар.

"Пожарная служба Вашингтона отреагировала на пожар в блоке 100, который был потушен. Пострадавших нет. Это объясняет дым, который многие видели", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях призывают к срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Кроме того, Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о запланированном штурме Капитолия в день инаугурации.

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