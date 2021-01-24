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У Лондоні у будівлі парламенту Британії сталася пожежа

Автор: РБК-Україна

В Лондоні у будівлі Вестмінстерського палацу, де знаходиться британський парламент, спрацювала пожежна сигналізація. Над палацом піднявся стовп чорного диму.

Про це повідомляє газета Daily Express.

Інформація про причини події поки не надходила.

Нагадаємо, 18 січня у Вашингтоні евакуювали частину Капітолію Сполучених Штатів з-за зовнішньої загрози безпеки. Недалеко від будівлі сталася пожежа, а сам Капітолій закрили на вхід і вихід.

Крім того, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Додамо, що по даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.

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