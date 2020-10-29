ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ницце неизвестный напал с ножом на людей возле церкви, есть жертвы

Новина українською → Ницце, Четверг 29 октября 2020 10:54
В Ницце неизвестный напал с ножом на людей возле церкви, есть жертвы Фото: место нападения (t me stormdaily)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в городе проводится полицейская операция.

Мэр Ниццы считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом. Он попросил горожан избегать района происшествия.

Жертвами атаки в Ницце стали два человека, сообщает телевидение.

Напомним, в октябре в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Нападавшим оказался 18-летний чеченец из Москвы. Его застрелили.

Ранее Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

Во Франции правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя истории. Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом".

Среди взятых под стражу - известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Ницца Терроризм
NEWS
На Донбассе ранение получил украинский военный
РБК-Украинаинформационное агентство На Донбассе ранение получил украинский военный
DAILY
Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование