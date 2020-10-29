Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских

Во Франции совершили еще одно нападение на людей. В Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает Europe 1.

При нападении на полицейских мужчина кричал "Аллах Акбар". В ответ полиция открыла огонь. По данным СМИ, мужчину убили.

Сейчас правоохранители расследуют этот инцидент.

Отметим, сегодня в Ницце неизвестный напал на людей. В результате - трое жертв. Двух убили прямо в церкви. В Франций создан при МВД кризисный штаб.

Напомним, мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.

Он считает нападение с ножом у церкви террористическим актом.

До этого президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

Во Франции правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя истории, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Макрон назвал произошедшее "исламским терактом".