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Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы

Новина українською → Ницца, Четверг 29 октября 2020 14:04
Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы Фото: Жан Кастекс (leparisien fr)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.

Об этом сообщил премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

"Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране", - заявил он.

У этого плана есть три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака". Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

Напомним, в церкви Нотр-Дам в Ницце сегодня произошло нападение на людей. В результате одна с жертв была обезглавлена.

После этого мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.

Он считает нападение с ножом у церкви террористическим актом.

Также во Франции совершили еще одно нападение на людей. При нападении с ножем на полицейских мужчина кричал "Аллах Акбар".

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