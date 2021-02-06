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"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg

Новина українською → Берлин, Суббота 06 февраля 2021 09:31
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода "Северный поток-2". Однако, новое консервативное правительство может признать его строительство бессмысленным.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию.

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