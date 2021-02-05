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В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 14:43
В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров Фото: Норберт Рётген (bnn.de)
Автор: Александр Белоус

Глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Рётген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

С точки зрения Рёттгена, "перерыв" следует использовать для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.

"Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики", - сказал Рёттген.

"Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в Государственном департаменте США заявили о намерении ввести санкции против всех участников проекта "Северный поток-2" после его строительства или сертификаци.

Напомним, немецкая газета Handelsblatt заявила, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Однако это решение примут с учетом интересов Украины.

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