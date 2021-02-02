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США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Но с учетом интересов Украины

Новина українською → Вашингтон, Вторник 02 февраля 2021 14:53
США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Но с учетом интересов Украины Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки сигнализируют о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Берлин должен внести соответствующие предложения.

"Немцы должны выложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем решить проблему "Северного потока-2". - отметил представитель США.

По данным Handelsblatt, Вашингтон заинтересован в предотвращении роста зависимости Европы от российского газа и пытается не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Одним из таких вариантов может быть механизм отключения поставок по "Северному потока-2", если Москва попытается оказать давление на Украину, ограничив поставки газа. Кроме того, США призывают к пересмотру контракта на транзит российского природного газа через украинскую ГТС.

Второй вариант - Германия должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для поставок водорода в страны Европейского союза. Но Handelsblatt отмечает, что пока федеральное правительство неохотно делает конкретные предложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция рекомендует Германии отказаться от "Северного потока-2".

Берлин отмечает, что официальные власти страны поддерживают строительство газопровода.

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