Байден в Белом доме. Впервые как президент

Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США. После инаугурации они впервые прибыли в Белый дом в качестве лидеров государства.

Трансляция велась на YouTube -канале Байдена.

Байден вошел в официальную президентскую резиденцию в Вашингтоне в сопровождении своей супруги Джилл. Последний отрезок пути до Белого дома они прошли пешком, приветствуя граждан.

Президент США Джо Байден в день инаугурации отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа.

Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Также глава государства заморозил строительство стены на границе с Мексикой и призвал к соблюдению масочного режима.

Какие указы принял Байден в день инаугурации:

Об отмене режима ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой;

О возвращении в ВОЗ;

О возвращении в Парижское соглашение по климату;

Об отмене запрета на въезд граждан ряда мусульманских стран;

Об остановке строительства нефтепровода Keystone XL с Канадой;

О масочном режиме - в нем содержится призыв носить маски повсеместно 100 дней и обязательство по масочному режиму в госучреждениях.

Кроме того, Байден объявил 20 января национальным днем единства. прокламация опубликована на сайте Белого дома.

"Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена", - говорится в документе.

Назначения Байдена

Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента и Пентагона.

Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции - Монти Уилкинсон. Сенат США утвердил главу национальной разведки. Впервые в США контролировать работу ФБР, ЦРУ и АНБ будет женщина.

Ближайшие планы

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в пятницу, 22 января. Это будет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

О первой официальной поездке Байдена у Белого дома пока нет для журналистов информации.

Псаки также сообщила, что Байден предоставит Сенату США самому решать, как действовать в вопросе об импичменте Трампа. Президент США собирается оставить сенаторам технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры.

Отметим, с другими кандидатами Байдена на правительственные должности вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

На общенациональных выборах в США Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев. У Дональда Трампа было 74,2 млн голосов.

По результатам голосования Коллегии выборщиков, представитель Демократической партии также получил значительное преимущество (306 выборщиков, против 232 за Трампа).

7 января Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года.

Напомним, в городе Вашингтон дежурили более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.