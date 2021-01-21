Байден в Білому домі. Вперше як президент

Джо Байден і Камала Харріс принесли присягу і вступили на посади президента і віце-президента США. Після інаугурації[ вони вперше прибули в Білий дім як лідери держави.

Трансляція велася на YouTube -каналі Байдена.

Байден ввійшов в офіційну президентську резиденцію у Вашингтоні в супроводі своєї дружини Джилл. Останній відрізок шляху до Білого дому вони пройшли пішки, вітаючи громадян.

Президент США Джо Байден у день інавгурації скасував кілька указів свого попередника Дональда Трампа.

Він повернув США у Світову організацію охорони здоров'я (ВООЗ) і в Паризьку угоду з клімату. Також глава держави заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою і закликав до дотримання масочного режиму.

Які укази прийняв Байден в день інавгурації:

Про скасування режиму НС у зв'язку з ситуацією на кордоні з Мексикою;

Про повернення у ВООЗ;

Про повернення в Паризьку угоду з клімату;

Про скасування заборони на в'їзд громадян низки мусульманських країн;

Про зупинку будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канадою;

Про масочний режим - у ньому міститься заклик носити маски повсюдно 100 днів і зобов'язання щодо масочного режиму в держустановах.

Крім того, Байден оголосив 20 січня національним днем єдності. прокламація опублікована на сайті Білого дому.

"Сьогодні ми святкуємо тріумф демократії після виборів, в ході яких проголосувало більше американців, ніж будь-коли раніше в нашій історії, і за підсумками яких воля народу була почута і виконана", - йдеться в документі.

Призначення Байдена

Байден призначив тимчасових міністрів фінансів і юстиції, а також тимчасового главу Держдепартаменту і Пентагона.

Так, виконувати обов'язки держсекретаря буде Ден Сміт, тимчасовим главою міністерства фінансів стане Енді Бокол, міністерства юстиції - Монті Уілкінсон. Сенат США затвердив главу національної розвідки. Вперше в США контролювати роботу ФБР, ЦРУ та АНБ буде жінка.

Найближчі плани

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземному лідеру в п'ятницю, 22 січня. Це буде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про першу офіційну поїздку Байдена в Білого дому поки немає інформації для журналістів.

Псакі також повідомила, що Байден надасть Сенату США самому вирішувати, як діяти в питанні про імпічмент Трампа. Президент США збирається залишити сенаторам технічні питання, що стосуються часу і особливостей процедури.

Зазначимо, з іншими кандидатами Байдена на урядові посади ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

На загальнонаціональних виборах у США Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців. У Дональда Трампа було 74,2 млн голосів.

За результатами голосування Колегії вибірників, представник Демократичної партії також отримав значну перевагу (306 виборців, проти 232 за Трампа).

7 січня Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, у місті Вашингтон чергували понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації обраного президента Джо Байдена.