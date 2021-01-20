Команда Байдена: кого новый президент США хочет видеть на ключевых должностях
После инаугурации Джо Байден представит свою команду. Многие из заявленных кандидатов ранее работали в Госдепартаменте и имеют большой опыт в дипломатии. Что известно о претендентах на ключевые должности в администрации нового главы государства - подробно на РБК-Украина.
Руководитель Госдепартамента
Главой Госдепартамента США может стать Энтони Блинкен. Кандидат на пост государственного секретаря ранее работал с Байденом, был его советником и доверенным лицом.
Фото: Энтони Блинкен (twitter.com/ABlinken)
С 2002-го по 2008-й Байден и Блинкен работали в комитете Сената по международным отношениям. Когда Джо Байдена избрали вице-президентом, Энтони Блинкен стал его советником по вопросам нацбезопасности. Также в администрации Барака Обамы он работал заместителем государственного секретаря.
Заместители госсекретаря
Венди Шерман является номинанткой на пост первого замглавы Госдепартамента. Она работала заместителем госсекретаря по политическим вопросам в команде Обамы, была руководителем переговоров по ядерному соглашению с Ираном. В администрации Клинтона Шерман работала советником госсекретаря, координировала переговоры с Северной Кореей.
Байден официально выдвинул Викторию Нуланд заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Она имеет более 30 лет опыта на дипломатической службе, работала в администрации 5 президентов США и 9 госсекретарей. В команде Барака Обамы была помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Виктория Нуланд имеет высшее звание посла дипломатической службы США. Часто приезжала в Украину во время Революции Достоинства.
Фото: Виктория Нуланд (facebook.com/usdos.ukraine)
Эксперт по вопросам ядерного вооружения Бонни Дженкинс может занять должность заместителя госсекретаря по контролю за вооружением и международной безопасности. За ее плечами большой опыт работы в Бюро Госдепа по международной безопасности.
Заместителем по вопросам демократии, прав человека, гражданской безопасности выдвигается Узра Зея - дипломат с 20-летним опытом работы в странах Европы, Ближнего Востока, Азии.
Брайан МакКеон - бывший заместитель советника по вопросам нацбезопасности в администрации Барака Обамы, исполнительный секретарь аппарата Совета нацбезопасности. Работал с Байденом в Сенате на протяжении 20 лет. На данный момент МакКеон выдвигается заместителем государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов.
Советником Госдепартамента назначат эксперта по внешней политике Дерека Чолле. Он является исполнительным вице-президентом по политике безопасности и обороны в Германском фонде Маршалла в США.
Салман Ахмед займет должность директора по планированию политики Госдепартамента. Ахмед ранее работал в ООН.
Сьюзи Джордж станет главой аппарата государственного секретаря. В прошлом Джордж была старшей помощницей госсекретаря США Мадлен Олбрай
Пресс-секретарем Госдепартамента выдвигается Нед Прайс - бывший сотрудник ЦРУ, в администрации Обамы работал в Совете национальной безопасности.
Назначения в сфере безопасности и обороны
- Джейк Салливан - будущий советник президента по вопросам национальной безопасности. Ранее работал с Байденом, также руководил отделом планирования госсекретаря Хиллари Клинтон.
- Ллойд Остин - кандидат на должность министра обороны. Генерал в отставке, служил в армии США на протяжении 40 лет. Руководил операцией по сокращению военного контингента в Ираке.
- Вильям Бернс - может стать новым главой ЦРУ. С 1982 года работал в Госдепартаменте на должностях замгосссекретаря по политическим вопросам. Был послом США в России, Иордане.
- Аврил Хейнс - выдвигается на должность директора Национальной разведки. Хейнс - первая женщина-замглавы ЦРУ (2013-2015), также была заместителем советника президента по национальной безопасности до 2017 года.
- Джон Керри - будет назначен специальным представителем президента по вопросам климата. Участвовал в подписании климатического соглашения в Париже от США. Керри был государственным секретарем в администрации Барака Обамы с 2013 года.
- Линда Томас-Гринфилд - станет представителем США в ООН. Ветеран дипломатической службы, работала в Либерии, Швейцарии, Пакистане, Кении, Гамбии, Нигерии и Ямайке. В администрации Обамы была помощником госсекретаря по делам Африки.
Фото: Линда Томас-Гринфилд и Джон Керри уже работали вместе в команде Обамы (twitter.com/LindaT_G)
Стоит отметить, что большинство номинантов на должности в администрации президента должен одобрить Сенат.
Байден озвучил первые шаги на посту президента
В первый день работы Джо Байден намерен рассмотреть ряд важных вопросов. В частности, в планах президента подписание указа о повторном присоединении к Парижскому климатическому соглашению. В 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе США из данного соглашения.
Кроме этого, Байден хочет отменить запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.
В планах президента подписание указа об обязательном ношении масок на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.
Предполагается утверждение указов о прекращении выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии COVID-19.
Джо Байден также планирует направить в Конгресс иммиграционный план с предложениями о предоставлении гражданства миллионам иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в США.
Первым законодательным приоритетом нового главы государства является принятие пакета помощи в борьбе с коронавирусом на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам.
Ранее ссобщалось, что Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США, в состав которого войдут представители различных рас и гендеров.