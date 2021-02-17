Вспышка коронавируса и красная зона: что происходит в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске закончились койки в больницах

Центральная городская больница переполнена госпитализированными с коронавирусом. В медучреждении задействованы все койки, пациенты лежат не только в палатах, но и в коридорах, кабинетах врачей, столовых.

Как заявила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко, 16 февраля в больницу попало 95 пациентов, из них 79 с пневмонией. При этом 89 человек находятся на кислородной терапии. Дополнительные койко-места разворачиваются в других больницах

В регионе "почти критическая" ситуация с заболеваемостью

Из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковск отправился главный санврач Виктор Ляшко. Во время визита он отметил, что ситуация в регионе по распространению инфекции является напряженной - "почти критической".

Также по заявлению Ляшко, чтобы решить проблему с заполненностью больниц, в области планируют выделить еще 600 коек. Они будут иметь централизованный доступ к кислороду, а рядом с ними будет дежурить подготовленный персонал.

Ивано-Франковск и область будут в "красной" зоне: что запретят

На заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС принято решение об установлении "красного" уровня эпидопасности в Ивано-Франковской области с 22-го до 28 февраля.

Чтобы остановить стремительное распространение болезни, с понедельника будет запрещено:

работа заведений общепита, кроме обслуживания на вынос;

работа кинотеатров, театров, ночных клубов, дискотек и других развлекательных заведений

проведение массовых мероприятий (религиозные, культурные, спортивные и т.д.);

посещение учебных заведений для учеников 5-11 классов.

Часть пациентов примет Львов

Львовские больницы готовы принять у себя пациентов из соседнего региона. Мэр города Андрей Садовый заявил о возможности предоставить 100 койко-мест для размещения инфицированных из Ивано-Франковской области. Необходимо решить только вопрос транспортировки.

Это дополнительный резерв, который выделят без риска для львовских больных. На данный момент из 1300 коек во Львове для пациентов с COVID-19 занято 217.

Скачок заболеваемости в Ивано-Франковской области

Вспышка коронавируса началась в регионе в первые дни февраля - ежедневно фиксировалось не менее 400 заболевших. Динамику распространения инфекции в правительстве сравнили с той, что была в нечале пандемии в Черновицкой области.

К 12 февраля прирост новых случаев составил 22,8% (592 больных), тогда как сутками ранее было выявлено на 100 инфицированных меньше.

В последующие дни заболеваемость продолжила расти. Так, 13 февраля было подтверждено 668 случаев. На выходных динамика снизилась, но уже с 16 февраля количество заболевших в сутки превысило 6 сотен.

На сегодня Ивано-Франковская область лидирует по числу новых случаев в стране - 646 инфицированных.