Ивано-Франковскую область внесут в "красную зону" карантина с понедельника
В Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с коронавирусом с понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин. В регионе будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.
Соответствующее решение было принято во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 17 февраля.
"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - заявил во время заседания главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Так, в регионе с 22 по 28 февраля будет запрещено:
- принимать посетителей заведениям общественного питания, кроме работы на вынос;
- проводить развлекательные заведения - кинотеатры, театры, ночные клубы, дискотеки и тому подобное;
- проводить массовые мероприятия (религиозные, культурные, спортивные и т.д.);
- очное обучение учеников 5-11 классов.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения заявили о критической ситуации в Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19.
Отметим, сегодня Кабинет министров одобрил введение в Украине с 22 февраля адаптивного карантина.
Подробнее о том, какие ограничения будут вводиться в карантинных зонах - в материале РБК-Украина.