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Ивано-Франковскую область внесут в "красную зону" карантина с понедельника

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 17 февраля 2021 15:13
Ивано-Франковскую область внесут в "красную зону" карантина с понедельника Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с коронавирусом с понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин. В регионе будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Соответствующее решение было принято во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 17 февраля.

"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - заявил во время заседания главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, в регионе с 22 по 28 февраля будет запрещено:

  • принимать посетителей заведениям общественного питания, кроме работы на вынос;
  • проводить развлекательные заведения - кинотеатры, театры, ночные клубы, дискотеки и тому подобное;
  • проводить массовые мероприятия (религиозные, культурные, спортивные и т.д.);
  • очное обучение учеников 5-11 классов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения заявили о критической ситуации в Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19.

Отметим, сегодня Кабинет министров одобрил введение в Украине с 22 февраля адаптивного карантина.

Подробнее о том, какие ограничения будут вводиться в карантинных зонах - в материале РБК-Украина.

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