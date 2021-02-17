Украину делят на новые карантинные зоны: что изменится с 24 февраля
В Украину возвращается адаптивный карантин из-за коронавируса. Со среды, 24 февраля, страну вновь поделят на "цветовые" зоны по уровню заболеваемости. Однако принцип зонирования изменится, а некоторые ограничения ослабят.
Подробно об условиях и правилах нового адаптивного карантина - на РБК-Украина.
Каким будет новый адаптивный карантин
Кабмин принял постановление о новом порядке адаптивного карантина в Украине. Согласно документу, данное решение обосновано стабилизацией ситуации с распространением COVID-19.
Адаптивный карантин вступит в силу 24 февраля 2021, а общий срок действия карантинных ограничений продлен до 30 апреля 2021.
На смену единым ограничениям по всей стране снова вводятся уровни эпидемической опасности с "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонами.
Разделение на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было ранее.
В зависимости от эпидситуации, формат карантина может меняться - от смягчения ограничений в "зеленой" зоне, до возврата к жестким условиям январского локдауна в "красной" зоне.
С 24 февраля вся территория Украины будет отнесена к "желтой" зоне.
При разделении на зоны будут учитываться ежедневные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, загруженности больниц, количеству тестирований на COVID, динамике госпитализаций.
Зеленая зона
Предусматривает смягчение карантинных ограничений. Как заявил, глава Минздрава Максим Степанов, это уровень, к которому страна должна стремиться для ослабления или отмены ограничений.
Будет установлен по всей территории страны при условиях:
- эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не менее чем в 13 областях Украины - менее 50%;
- коэффициент выявления коронавируса ПЦР-тестированием и по определению антигена - менее 5%.
Желтая зона
С 24 февраля вся Украина будет в этой зоне. Большая часть ограничений для "желтой" зоны соответствуют текущим на настоящий момент, но с некоторыми изменениями:
- количество участников массовых мероприятий - не более 1 человека на 4 кв.м (на открытом воздухе), в помещениях заполненность зала - не более 50%;
- разрешено присутствие зрителей на матчах профессиональных спортивных команд - заполненность не более 50%;
- перевозка пассажиров в общественном транспорте - только по числу сидячих мест;
- режим работы заведений общепита - с 07:00 до 24:00 (в остальные часы - только заказы на вынос);
- размещение посетителей в ресторанах и кафе - не более 4 человека за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;
- кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;
- запрещена работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов);
- количество посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов - не более 1 человека на 10 кв.м.
- посещение учебных заведений разрешается группами более 20 человек;
- учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
- запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;
- запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
- приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);
- запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;
- запрещено нахождение в общественных местах без надетой маски, обязательно наличие документов, удостоверяющих личность;
- запрещено самовольно покидать места самоизоляции;
- иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса.
Оранжевая зона
"Оранжевый" уровень опасности сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе. Он устанавливается при соответствии хотя бы одному из следующих условий:
- превышение эпидпорога заболеваемости гриппом или ОРВИ;
- заполненность стационаров COVID-больными - свыше 65%;
- уровень тестирования - меньше 300 ПЦР-тестов за 7 суток на 100 тысяч населения;
- количество госпитализаций с установленным диагнозом или подозрением COVID за 7 суток на 100 тысяч населения - более 60;
- коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - свыше 20%;
- рост количества госпитализированных за 7 суток, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.
Запреты "оранжевой" зоны будут такими же, как в "желтой" зоне, однако вводятся усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мер. Местные власти могут вводить дополнительные ограничения.
Красная зона
Решение об установлении "красного" уровня эпидемической опасности вводится, если в регионе на протяжении трех суток наблюдается два или более признаков:
- заполненность больниц пациентами с коронавирусом - более 65%;
- менее 300 ПЦР-тестов за 7 суток на 100 тысяч населения;
- количество госпитализаций с установленным диагнозом или подозрением COVID за 7 суток на 100 тысяч населения - более 60;
- коэффициент выявления случаев COVID - более 20%;
- рост количества госпитализированных за неделю - более 50%.
В дополнение к ограничениям "желтой" зоны, в "красной" зоне будет запрещено:
- проведение всех массовых мероприятий;
- посещение заведений образования (исключение - детские сады, начальные классы в школах);
- обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов, развлекательных заведений;
- работа кинотеатров, театров и прочих учреждений культуры;
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- работа заведений сферы бытового обслуживания.
При этом продолжат работать: банки, почтовые отделения, аптеки, СТО и автозаправки, заведения медицинской и ветеринарной практики, магазины, более 60% площади которых занимают продукты питания, лекарственные препараты, средства личной гигиены, бытовой химии, средства связи.
Общественный транспорт в "красной зоне" будет работать с ограничением по числу мест для сидения.
Срок действия карантина снова продлен
Кабинет министров в очередной раз продлил период действия карантина в стране до 30 апреля 2021. Но как ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, вполне вероятно, что и эта дата не станет окончательной.
Стоит отметить, что в декабре 2020-го правительство установило общенациональный карантин до 28 февраля с возможностью его дальнейшего продления.
Напомним, на заседании Кабмина также был продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2021. Он введен в Украине с 25 марта прошлого года на фоне пандемии коронавируса.