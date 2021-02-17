Украину делят на новые карантинные зоны: что изменится с 24 февраля

В Украину возвращается адаптивный карантин из-за коронавируса. Со среды, 24 февраля, страну вновь поделят на "цветовые" зоны по уровню заболеваемости. Однако принцип зонирования изменится, а некоторые ограничения ослабят.

Подробно об условиях и правилах нового адаптивного карантина - на РБК-Украина.

Каким будет новый адаптивный карантин

Кабмин принял постановление о новом порядке адаптивного карантина в Украине. Согласно документу, данное решение обосновано стабилизацией ситуации с распространением COVID-19.

Адаптивный карантин вступит в силу 24 февраля 2021, а общий срок действия карантинных ограничений продлен до 30 апреля 2021.

На смену единым ограничениям по всей стране снова вводятся уровни эпидемической опасности с "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонами.

Разделение на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было ранее.

В зависимости от эпидситуации, формат карантина может меняться - от смягчения ограничений в "зеленой" зоне, до возврата к жестким условиям январского локдауна в "красной" зоне.

С 24 февраля вся территория Украины будет отнесена к "желтой" зоне.

При разделении на зоны будут учитываться ежедневные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, загруженности больниц, количеству тестирований на COVID, динамике госпитализаций.

Зеленая зона

Предусматривает смягчение карантинных ограничений. Как заявил, глава Минздрава Максим Степанов, это уровень, к которому страна должна стремиться для ослабления или отмены ограничений.

Будет установлен по всей территории страны при условиях:

эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не менее чем в 13 областях Украины - менее 50%;

коэффициент выявления коронавируса ПЦР-тестированием и по определению антигена - менее 5%.

Желтая зона

С 24 февраля вся Украина будет в этой зоне. Большая часть ограничений для "желтой" зоны соответствуют текущим на настоящий момент, но с некоторыми изменениями:

количество участников массовых мероприятий - не более 1 человека на 4 кв.м (на открытом воздухе), в помещениях заполненность зала - не более 50%;

(на открытом воздухе), в помещениях заполненность зала - не более 50%; разрешено присутствие зрителей на матчах профессиональных спортивных команд - заполненность не более 50%;

профессиональных спортивных команд - заполненность не более 50%; перевозка пассажиров в общественном транспорте - только по числу сидячих мест;

режим работы заведений общепита - с 07:00 до 24:00 (в остальные часы - только заказы на вынос);

(в остальные часы - только заказы на вынос); размещение посетителей в ресторанах и кафе - не более 4 человека за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;

кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;

запрещена работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов);

количество посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов - не более 1 человека на 10 кв.м.

посещение учебных заведений разрешается группами более 20 человек ;

; учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;

запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;

запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;

приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);

запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;

запрещено нахождение в общественных местах без надетой маски, обязательно наличие документов, удостоверяющих личность;

запрещено самовольно покидать места самоизоляции;

иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса.

Оранжевая зона

"Оранжевый" уровень опасности сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе. Он устанавливается при соответствии хотя бы одному из следующих условий:

превышение эпидпорога заболеваемости гриппом или ОРВИ;

заполненность стационаров COVID-больными - свыше 65%;

уровень тестирования - меньше 300 ПЦР-тестов за 7 суток на 100 тысяч населения;

количество госпитализаций с установленным диагнозом или подозрением COVID за 7 суток на 100 тысяч населения - более 60;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - свыше 20%;

рост количества госпитализированных за 7 суток, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Запреты "оранжевой" зоны будут такими же, как в "желтой" зоне, однако вводятся усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мер. Местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Красная зона

Решение об установлении "красного" уровня эпидемической опасности вводится, если в регионе на протяжении трех суток наблюдается два или более признаков:

заполненность больниц пациентами с коронавирусом - более 65%;

менее 300 ПЦР-тестов за 7 суток на 100 тысяч населения;

количество госпитализаций с установленным диагнозом или подозрением COVID за 7 суток на 100 тысяч населения - более 60;

коэффициент выявления случаев COVID - более 20%;

рост количества госпитализированных за неделю - более 50%.

В дополнение к ограничениям "желтой" зоны, в "красной" зоне будет запрещено:

проведение всех массовых мероприятий;

посещение заведений образования (исключение - детские сады, начальные классы в школах);

обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах;

работа непродовольственных рынков;

посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов, развлекательных заведений;

работа кинотеатров, театров и прочих учреждений культуры;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

работа заведений сферы бытового обслуживания.

При этом продолжат работать: банки, почтовые отделения, аптеки, СТО и автозаправки, заведения медицинской и ветеринарной практики, магазины, более 60% площади которых занимают продукты питания, лекарственные препараты, средства личной гигиены, бытовой химии, средства связи.

Общественный транспорт в "красной зоне" будет работать с ограничением по числу мест для сидения.

Срок действия карантина снова продлен

Кабинет министров в очередной раз продлил период действия карантина в стране до 30 апреля 2021. Но как ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, вполне вероятно, что и эта дата не станет окончательной.

Стоит отметить, что в декабре 2020-го правительство установило общенациональный карантин до 28 февраля с возможностью его дальнейшего продления.