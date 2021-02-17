Спалах коронавірусу і червона зона: що відбувається в Івано-Франківську

В Івано-Франківську закінчилися ліжка в лікарнях

Центральна міська лікарня переповнена госпіталізованими з коронавірусом. У медустанові задіяні всі ліжка, пацієнти лежать не тільки в палатах, а й в коридорах, кабінетах лікарів, їдальнях.

Як заявила начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко, 16 лютого в лікарню потрапило 95 пацієнтів, з них 79 з пневмонією. При цьому 89 осіб перебувають на кисневій терапії. Додаткові койко-місця розгортаються в інших лікарнях

В регіоні "майже критична" ситуація із захворюваністю

Через спалах COVID-19 в Івано-Франківськ відправився головний санлікар Віктор Ляшко. Під час візиту він зазначив, що ситуація в регіоні щодо поширення інфекції є напруженою - "майже критичною".

Також за заявою Ляшко, щоб вирішити проблему із переповненям лікарень в області планують виділити ще 600 ліжок. Вони будуть мати централізований доступ до кисню, а поруч з ними буде чергувати підготовлений персонал.

Івано-Франківськ та область будуть в "червоній" зоні: що заборонять

На засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС прийнято рішення про встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки в Івано-Франківській області з 22-го до 28 лютого.

Щоб зупинити стрімке поширення хвороби, з понеділка буде заборонено:

роботу закладів громадського харчування, крім обслуговування на винос;

роботу кінотеатрів, театрів, нічних клубів, дискотек та інших розважальних закладів

проведення масових заходів (релігійні, культурні, спортивні і т.д.);

відвідування навчальних закладів для учнів 5-11 класів.

Частину пацієнтів прийме Львів

Львівські лікарні готові прийняти у себе пацієнтів з сусіднього регіону. Мер міста Андрій Садовий заявив про можливість надати 100 койко-місць для розміщення інфікованих з Івано-Франківської області. Необхідно вирішити тільки питання транспортування.

Це додатковий резерв, який виділять без ризику для львівських хворих. На даний момент з 1300 ліжок у Львові для пацієнтів з COVID-19 зайнято 217.

Стрибок захворюваності в Івано-Франківській області

Спалах коронавірусу почався в регіоні в перші дні лютого - щодня фіксувалося не менше 400 хворих. Динаміку поширення інфекції в уряді порівняли з тією, що була на початку епідемії в Чернівецькій області.

До 12 лютого приріст нових випадків склав 22,8% (592 хворих), тоді як добою раніше було виявлено на 100 інфікованих менше.

У наступні дні захворюваність продовжила рости. Так, 13 лютого було підтверджено 668 випадків. На вихідних динаміка знизилася, але вже з 16 лютого кількість хворих на добу перевищила 6 сотень.

На сьогодні Івано-Франківська область лідирує за кількістю нових випадків в країні - 646 інфікованих із 4286 в цілому по країні.