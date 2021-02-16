ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пациенты лежат в коридорах: в COVID-больнице Ивано-Франковска закончились койки

Новина українською → Ивано-Франковск, Вторник 16 февраля 2021 13:22
Пациенты лежат в коридорах: в COVID-больнице Ивано-Франковска закончились койки Фото: в Ивано-Франковске переполнена COVID-больница (facebook com andriy sadovyi)
Автор: РБК-Украина

В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с COVID, закончились койки. В связи с этим госпитализированные буквально лежат в коридорах и столовых.

Об этом на совещании заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

По ее словам, в этой больнице задействованы все койки. Накануне в больницу попали 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. При этом на сегодня 89 человек находятся на кислородной терапии. Дополнительные койко-места разворачиваются в других больницах.

"На сегодня Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной койки. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые... все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", - добавила Бойко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ивано-Франковская область остается лидером по заболеваемости в Украине. За минувшие сутки там выявили еще более 600 новых случаев COVID.

Также сообщалось, что динамика заболеваемости в этой области похожа на ту, которая была в Черновицкой области в начале пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ивано-Франковск больница COVID-19
NEWS
Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
DAILY
Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине