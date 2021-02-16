Пациенты лежат в коридорах: в COVID-больнице Ивано-Франковска закончились койки
В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с COVID, закончились койки. В связи с этим госпитализированные буквально лежат в коридорах и столовых.
Об этом на совещании заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.
По ее словам, в этой больнице задействованы все койки. Накануне в больницу попали 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. При этом на сегодня 89 человек находятся на кислородной терапии. Дополнительные койко-места разворачиваются в других больницах.
"На сегодня Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной койки. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые... все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", - добавила Бойко.
Напомним, ранее сообщалось, что Ивано-Франковская область остается лидером по заболеваемости в Украине. За минувшие сутки там выявили еще более 600 новых случаев COVID.
Также сообщалось, что динамика заболеваемости в этой области похожа на ту, которая была в Черновицкой области в начале пандемии.