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Украина ожидает первые поставки вакцины по программе COVAX в марте

Автор: Игорь Литвиненко

Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX в марте 2021 года. Первый транш будет составлять 1,2 миллиона доз вакцин.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что правительство получило четкое подтверждение, что поставки первых вакцин по COVAX будут в конце первого квартала 2021 года.

"Мы рассчитываем на март. Объем поставки - это 8 млн доз. Первый транш - 1,2 млн доз", - заявил Степанов.

Ранее министр Кабмина Олег Немчинов сообщал, что Украина получит не 8, а 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Отметим, на прошлой неделе правительство одобрило план вакцинации населения против коронавируса. Вакцинация пройдет в пять этапов на протяжении 2021-2022 годов. За это время в Кабмине рассчитывают привить не менее 50% населения Украины.

При этом в Минздраве сообщали, что планируют заключить контракты на поставку COVID-вакцин с производителями до конца года.

Также сообщалось, что в Украине 29 декабря вступил в силу закон, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19.

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавирусаКоронавирус