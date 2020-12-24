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Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 10:33
Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этап, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

Соответствующий план на брифинге представил министр здравоохранения Максим Степанов.

План включает в себя 9 приоритетных групп, которым будут делать прививку:

  • медицинские работники;
  • военнослужащие;
  • работники социальной сферы;
  • лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений;
  • пожилые люди (60+ лет);
  • работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД);
  • учителя и другие работники сферы образования;
  • лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями;
  • люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.

При этом люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями будут рекомендованы для получения вакцины в первую очередь.

Также план включает пять этапов вакцинации, который пройдут в 2021-2022 годах:

  1. Вакцинация людей с критическим уровнем инфицирования по развитию COVID-19 и тех, которые выполняют критическую функцию соответствия на пандемию (медработники, военнослужащие). Охват 355 тысяч человек;
  2. Вакцинация людей с очень высоким уровнем инфицирования и тех, кто оказывает медицинские услуги (люди, которые есть в группе риска по возрасту, и медработники) - 2,3 млн человек;
  3. С высоким риском инфицирования и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны - 7,2 млн человек;
  4. Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны - около 11 млн;
  5. Вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп - около 19 млн человек.

За этот период в Украине планируют привить не менее 50% населения страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав планирует заключить контракты на поставку COVID-вакцин с производителями до конца года.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

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