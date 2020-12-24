Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этап, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

Соответствующий план на брифинге представил министр здравоохранения Максим Степанов.

План включает в себя 9 приоритетных групп, которым будут делать прививку:

медицинские работники;

военнослужащие;

работники социальной сферы;

лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений;

пожилые люди (60+ лет);

работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД);

учителя и другие работники сферы образования;

лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями;

люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.

При этом люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями будут рекомендованы для получения вакцины в первую очередь.

Также план включает пять этапов вакцинации, который пройдут в 2021-2022 годах:

Вакцинация людей с критическим уровнем инфицирования по развитию COVID-19 и тех, которые выполняют критическую функцию соответствия на пандемию (медработники, военнослужащие). Охват 355 тысяч человек; Вакцинация людей с очень высоким уровнем инфицирования и тех, кто оказывает медицинские услуги (люди, которые есть в группе риска по возрасту, и медработники) - 2,3 млн человек; С высоким риском инфицирования и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны - 7,2 млн человек; Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны - около 11 млн; Вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп - около 19 млн человек.

За этот период в Украине планируют привить не менее 50% населения страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав планирует заключить контракты на поставку COVID-вакцин с производителями до конца года.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.