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Минздрав надеется заключить контракты с производителями COVID-вакцин до конца года

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 09:50
Минздрав надеется заключить контракты с производителями COVID-вакцин до конца года Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года заключить контракты на поставку вакцины против коронавируса с компаниями-производителями. Процесс вакцинации в Украине хотят начать в феврале.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.

"Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс (вакцинации - ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим", - сказал Степанов.

Закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Напомним, днями Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от коронавируса. Он включает четыре этапа.

Согласно плану, в Украине планируют вакцинировать против COVID 23 млн человек. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

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