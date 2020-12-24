Минздрав надеется заключить контракты с производителями COVID-вакцин до конца года
Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года заключить контракты на поставку вакцины против коронавируса с компаниями-производителями. Процесс вакцинации в Украине хотят начать в феврале.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.
"Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс (вакцинации - ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим", - сказал Степанов.
Закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".
Напомним, днями Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от коронавируса. Он включает четыре этапа.
Согласно плану, в Украине планируют вакцинировать против COVID 23 млн человек. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины.
Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.