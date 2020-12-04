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Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19: Рада приняла закон

Новина українською → Украина, Пятница 04 декабря 2020 13:08
Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19: Рада приняла закон Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. Речь идет о законопроекте №4314.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 270 парламентариев.

Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Документ будет действовать в течение периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам здоровья нации рекомендовал Раде поддержать законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. По мнению главы парламентского комитета ВР Михаила Радуцкого, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что вакцина от коронавирусной болезни в Украине должна появиться в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Отметим также, Степанов также заявил, что в государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19.

Так, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в государство.

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