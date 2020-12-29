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Україна очікує перші поставки вакцини за програмою COVAX у березні

Автор: Игорь Литвиненко

Україна очікує перші поставки вакцини від коронавірусу за програмою COVAX у березні 2021 року. Перший транш становитиме 1,2 мільйона доз вакцин.

Про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що уряд отримав чітке підтвердження, що поставки перших вакцин за COVAX будуть в кінці першого кварталу 2021 року.

"Ми розраховуємо на березень. Обсяг поставки - це 8 млн доз. Перший транш - 1,2 млн доз", - заявив Степанов.

Раніше міністр Кабміну Олег Немчинов повідомляв, що Україна отримає не 8, а 16 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Відзначимо, минулого тижня уряд схвалив план вакцинації населення проти коронавірусу. Вакцинація пройде в п'ять етапів протягом 2021-2022 років. За цей час у Кабміні розраховують прищепити не менше 50% населення України.

При цьому в МОЗ повідомляли, що планують укласти контракти на поставку COVID-вакцин з виробниками до кінця року.

Також повідомлялося, що в Україні 29 грудня набув чинності закон, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19.

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