Краматорск отказался вводить карантин выходного дня
Краматорск отказался вводить карантин выходного дня. Городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать соответствующее решение.
Об этом написал мэр города Андрей Панков на своей странице в Facebook.
"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - отметил градоначальник.
Он подчеркнул, что владельцы и администраторы заведений общественного питания в городе ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности. Мэр добавил что соответствующее письмо с просьбой учесть мнение городской власти в пятницу отправил в Кабмин.
"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета министров... в выходные дни, поставит за грань бедности почти 50 тысяч граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо", - сказано в письме.
Кроме того, Краматорский горсовет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений - на правоохранительные органы.
В субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.
Напомним, в Черкассах провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.
Как писало РБК-Украина, в Минздраве сказали, что продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.