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Краматорск отказался вводить карантин выходного дня

Новина українською → Краматорск, Пятница 13 ноября 2020 13:24
Краматорск отказался вводить карантин выходного дня Фото: протест людей в Краматорске (facebook.com pankov kram)
Автор: РБК-Украина

Краматорск отказался вводить карантин выходного дня. Городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать соответствующее решение.

Об этом написал мэр города Андрей Панков на своей странице в Facebook.

"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что владельцы и администраторы заведений общественного питания в городе ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности. Мэр добавил что соответствующее письмо с просьбой учесть мнение городской власти в пятницу отправил в Кабмин.

"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета министров... в выходные дни, поставит за грань бедности почти 50 тысяч граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо", - сказано в письме.

Кроме того, Краматорский горсовет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений - на правоохранительные органы.

В субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.

Напомним, в Черкассах провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве сказали, что продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

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