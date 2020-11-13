Черкассы отказались вводить карантин выходного дня
Городские власти Черкасс провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.
Об этом сообщает местное издание 18000.
На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня. Они просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение дистанции.
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не видит необходимости вводить такой карантин. Также директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковський считает такой карантин неэффективным.
В связи с этим в Черкассах разрешается:
- свободное передвижение по городу;
- принимать посетителей в заведениях общественного питания, включая и на выходных;
- работа ТРЦ;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;
- прием посетителей в других развлекательных заведениях;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- деятельность учреждений культуры;
- работа рынков.
Напомним, в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.
В Минздраве сказали, что продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.