Помощь безработным на период карантина и ЧС расширят: закон вступил в силу

В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

До этого в законодательстве было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно документу, Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.