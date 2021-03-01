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В Украине расширят помощь безработным на период карантина

Новина українською → Украина, Понедельник 01 марта 2021 15:24
В Украине расширят помощь безработным на период карантина Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3010а.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

До этого в законодательстве было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно закону, который подписал президент, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

"Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи", - отмечают в ОП.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, данный закон Рада приняла в начале февраля. Причем изначально такую помощь хотели предусмотреть лишь на период других карантинов.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября прошлого года народные депутаты приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.

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