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В Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и ЧС

Новина українською → Украина, Четверг 04 февраля 2021 15:05
В Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и ЧС Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3010а.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 331 парламентарий.

Таким образом, нардепы предусмотрели помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайных ситуаций.

Отметим, изначально такую помощь хотели предусмотреть лишь на период других карантинов.

Напомним, в конце декабря 2020 года комитет по вопросам соцполитики рекомендовал Раде окончательно расширить помощь безработным на период других карантинов. Однако в конце января он пересмотрел свое решение, добавив в текст закона помощь на период ЧС.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября прошлого года народные депутаты приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.

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