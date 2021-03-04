Допомогу безробітним на період карантину та НС розширять: закон набрав чинності

В Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.
Документ був вчора опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.
До цього в законодавстві було прописане лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19.
Згідно з документом, Кабінет міністрів одержує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
Нагадаємо, даний закон Верховна рада прийняла на початку лютого. Причому спочатку таку допомогу хотіли передбачити лише на період інших карантинів.
Як писало РБК-Україна, на початку листопада минулого року народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.