Рада хочет предусмотреть помощь безработным на период других карантинов

Верховная рада планирует расширить программу помощи безработным на период других карантинов. Народные депутати приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 292 нардепа.

Проект предлагает внести изменения в статью 471 закона "О занятости населения" и предусмотреть предоставление помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за коронавируса, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Закон предоставляет право Кабинету министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Как писало РБК-Украина, в госбюджете на пособия по частичной безработице на 2020 год предусмотрено 4,7 млрд гривен. Сегодня парламент одобрил государственный бюджет на 2021 год за основу.

Напомним, в Кабмине ожидают рост безработицы до 9,5% в 2020 году.