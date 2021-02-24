Новый адаптивный карантин начал действовать в Украине: что запрещено

Сегодня, 24 февраля в Украине вступает в силу адаптивный карантин. Также возвращается зонирование регионов по уровню заболеваемости COVID-19. Две области уже отнесены к "красной" зоне. Ограничения в остальной части страны будут соответствовать прежним, но некоторые из запретов ослабили.
Подробнее о правилах нового карантина - в материале РБК-Украина.
В рамках адаптивного карантина предусматривается региональное деление на 4 зоны в зависимости от эпидситуации.
Минимальные ограничения устанавливаются в "зеленой" зоне. Она может быть введена одновременно по всей территории страны, если эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ как минимум в 13 областях не превышает 50%, а коэффициент выявления COVID-19 - до 5%.
За день до вступления в силу новых карантинных правил, Минздрав опубликовал перечень регионов с зонированием.
В "желтую" зону попали Киев и Киевская области, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Ограничения в этих областях будут почти аналогичными введенным ранее.
"Оранжевая" зона сигнализирует об ухудшении ситуации с заболеваемостью. Однако карантинные меры в ней не усиливаются и соответствуют "желтой" зоне. В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.
"Красная" зона предусматривает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников. Из-за вспышки коронавируса еще до начала действия адаптивного карантина к "красной" зоне были отнесены Ивано-Франковская и Черновицкая области.
С 24 февраля ряд ограничений для "желтой" зоны смягчается:
Кроме того, с 18 февраля снят запрет на присутствие болельщиков во время спортивных соревнований командных видов спорта. Зрители могут посещать матчи, но в пределах 50% заполненности трибун.
При этом продолжают действовать следующие ограничения:
Из-за вспышки коронавируса "красная" зона карантина была установлена в Ивано-Франковской области еще в понедельник. Кроме этого, на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 23 февраля принято решение о введении дополнительных ограничений на Прикарпатье.
Горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области закрывает заведения общепита. На подъемниках будут введены дополнительные правила для соблюдения социальной дистанции, усиливается контроль соблюдения масочного режима туристами.
Руководство Черновицкой области также усилило ограничения из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью.
Жесткий карантин ввели с 23 февраля на две недели. На этот период все образовательные заведения перешли на удаленный формат обучения, режим работы кафе и ресторанов ограничили до 20:00, в торговых центрах закрыли игровые зоны, запрещено посещение внешкольных кружков.
Карантинные меры адаптивного карантина могут меняться на уровне регионов при несоответсвии следующим условиям:
При наличии хотя бы одного из этих критериев, регион переходит с "желтого" на "оранжевый" уровень.
Если в регионе превышен эпидпорог и на протяжении трех дней подряд он соответствует еще двум и более признакам, он переходит в "красную" зону.
При отсутствии критериев на протяжении 5 суток, решение об установлении "красной" зоны отменяется.
Ранее в Кабмине сообщили о возможности ужесточения карантина в Закарпатской и Черновицкой областях в ближайшее время.
Напомним, правительство продлило общий срок действия карантина в Украине до 30 апреля 2021.