С пятницы, 26 февраля, в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров. В частности, на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры Украины принять меры по корректировке графиков движения железнодорожного, авиационного и автомобильного транспортов в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Ограничение должно быть подготовлено к 26 февраля.