Новий адаптивний карантин почав діяти в Україні: що заборонено

Сьогодні, 24 лютого в Україні набуває чинності адаптивний карантин. Також повертається зонування регіонів за рівнем захворюваності на COVID-19. Дві області вже віднесено до "червоної" зоні. Обмеження в іншій частині країни будуть відповідати тим, що діяли раніше, але деякі з заборон послабили.
Більш детально про правила нового карантину - в матеріалі РБК-Україна.
В рамках адаптивного карантину передбачається регіональний поділ на 4 зони залежно від епідситуації.
Мінімальні обмеження встановлюються в "зеленій" зоні. Вона може бути введена одночасно по всій території країни, якщо епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ як мінімум в 13 областях не перевищує 50%, а коефіцієнт виявлення COVID-19 - до 5%.
За день до вступу в силу нових карантинних правил, МОЗ опублікував перелік регіонів з зонуванням.
До "жовтої" зони потрапили Київ та Київська області, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Обмеження в цих областях будуть майже аналогічними введеним раніше.
"Помаранчева" зона сигналізує про погіршення ситуації із захворюваністю. Однак карантинні заходи в ній не посилюються і відповідають "жовтій" зоні. В "помаранчевій" зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області.
"Червона" зона передбачає максимальні карантинні обмеження, які діяли в Україні на локдауні після новорічних свят. Через спалах коронавірусу ще до початку дії адаптивного карантину до "червоної" зоні були віднесені Івано-Франківська та Чернівецька області.
З 24 лютого ряд обмежень для "жовтої" зони пом'якшується:
Крім того, з 18 лютого знято заборону на присутність вболівальників під час спортивних змагань командних видів спорту. Глядачі можуть відвідувати матчі, але в межах 50% заповненості трибун.
При цьому продовжують діяти такі обмеження:
Через спалах коронаірусу "червона" зона карантину була встановлена в Івано-Франківській області ще в понеділок. Крім цього, на засіданні державної комісії з ТЕБ та НС 23 лютого прийнято рішення про введення додаткових обмежень на Прикарпатті.
Гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закриває заклади громадського харчування. На підйомниках будуть введені додаткові правила для дотримання соціальної дистанції, посилюється контроль маскового режиму туристами.
Керівництво Чернівецької області також посилило обмеження через несприятливу екологічну ситуацію із захворюваністю.
Жорсткий карантин ввели з 23 лютого на два тижні. На цей період всі освітні заклади перейшли на віддалений формат навчання, режим роботи кафе і ресторанів обмежили до 20:00, в торгових центрах закрили ігрові зони, заборонено відвідування позашкільних гуртків.
Карантинні заходи адаптивного карантину можуть змінюватися на рівні регіонів при невідповідності таким вимогам:
При наявності хоча б одного з цих критеріїв, регіон переходить з "жовтого" на "помаранчевий" рівень.
Якщо в регіоні перевищено епідпоріг і протягом трьох днів поспіль він відповідає ще двом і більше ознакам, він переходить у "червону" зону.
При відсутності критеріїв протягом 5 діб, рішення про встановлення "червоної" зони скасовується.
Раніше в Кабміні повідомили про можливість посилення карантину в Закарпатській і Чернівецькій областях найближчим часом.
Нагадаємо, уряд продовжив загальний термін дії карантину в Україні до 30 квітня 2021.